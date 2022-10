Botte da orbi tra moglie e amante del marito, 5 arresti a Trapani (VIDEO)

Botte da orbi in strada tra la moglie e l’amante del marito. Una rissa furibonda avvenuta ieri sera a Trapani. Sono cinque le persone che sarebbero state fermate dalla polizia intervenuta per sedare gli animi.

Siamo a piazza Umberto Primo, conosciuta come piazza Stazione. Una relazione extraconiugale finisce nel peggiore dei modi con moglie e amante che se le suonano di santa ragione. Una delle due era armata di bastone. Tutto sembra essere iniziato tra insulti, urla e minacce. Poi la baruffa tra le due donne si è trasformata in qualcosa di più serio con l’ arrivo di altre tre persone che hanno partecipato alla rissa.

Dopo alcuni minuti di follia, l’intervento della polizia ha scongiurato che la situazione potesse degenerare in atti di violenza più gravi. I protagonisti dell’episodio di violenza sono stati condotti in questura. Per loro è scattato l’ arresto per rissa aggravata, oggi il processo per direttissima.

Secondo quanto ricostruito, l’amante, era intenta a fare il pieno allo scooter, quando improvvisamente è giunta l’altra donna, la moglie, a bordo di un’automo. Senza pensarci due volte l’avrebbe fatta cadere dal mezzo a due ruote. Poi, non contenta, avrebbe iniziato a riempirla di botte. A quel punto la ragazza ha trovato una scopa che si trovava nei pressi ed è partita la rissa. Tutto è stato immortalato da alcuni telefoni e il video è finito in rete.