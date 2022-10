Precipita da 9 metri a lavoro, muore 41enne di Belmonte Mezzagno

Precipita da 9 metri di altezza e muore. La vittima di questo grave incidente è Giovanni Salamone, di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. La tragedia è avvenuta nel Bresciano. L’uomo, un operaio di 41 anni, è morto in ospedale dopo un terribile incidente sul lavoro, avvenuto presso la sede della Società Telefonica Lombarda, a Brescia.

Originario di Belmonte Mezzagno, Giovanni Salamone si era trasferito da tempo nel paese in provincia di Varese. Lascia la moglie e un figlio in tenera età.

Gravissime le ferite riportate in seguito a un volo di circa 9 metri mentre stava lavorando alla rimozione di alcune coperture in amianto sul tetto della Società Telefonica Lombarda, a Brescia. La copertura in plexiglass su cui lavorava, secondo quanto ricostruito fino a ora, ha ceduto, lasciando precipitare il 41enne.

Subito è stato soccorso e portato al Poliambulanza di Brescia, nel reparto di Rianimazione. Qui, dopo essere stato intubato, è sopravvissuto per poco più di 24 ore. La procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo come da prassi. In corso di accertamento se tutte le misure previste dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro fossero state applicate al momento dell’incidente fatale.