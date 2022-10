Si accascia e muore a 41 anni, tragedia nel palermitano

Tragedia questa mattina a Balestrate, in provincia di Palermo, dove un uomo di 41 anni si è accasciato ed è morto a causa di un malore improvviso che non gli ha dato scampo.

Secondo quanto riportato dal TG Telejato, condotto da Pino Maniaci, sono stati momenti di paura e di apprensione nei pressi del mercatino di Balestrate dopo che l’uomo si è sentito male finendo per terra. Subito i presenti hanno chiamato il 118, che ha prestato i soccorsi all’uomo, purtroppo senza esito. Per il malcapitato non c’è stato nulla da fare nonostante le manovre di rianimazione.

Sul posto sono anche arrivati i Carabinieri della stazione di Balestrate e la Polizia Municipale. L’uomo era originario di Caracas, ma viveva a Balestrate già da parecchi anni. Secondo quanto ricostruito,l dal medico legale, l’uomo sarebbe morto per cause naturali, per via di un malore che non gli ha dato scampo alcuno.