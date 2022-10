Misilmeri, la polleria distrutta e il dolore dei titolari, “Svaniti anni di sacrifici”

Momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di ieri a Misilmeri, all’interno della braciera “I sapori di Polly”. All’interno del locale, che si trova al civico 34 di via Ficarazzelli, a Portella di Mare, è scoppiato un incendio che ha distrutto parte del locale. Sui social il post di dolore dei titolari, dopo grandi sacrifici.

C’erano clienti e dipendenti dentro la braciera quando è scoppiato l’incendio. Uno degli impiegati è rimasto leggermente intossicato dal fumo e dalle esalazioni provenienti dal rogo. Per fortuna nessun ferito. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio, anche dopo numerose chiamate di passanti che hanno visto la fitta nube nera provenire dal locale, visibile dalla Palermo-Agrigento.

Sui social il messaggio dei titolari. “Un incendio ha distrutto la nostra bottega durante l’orario di lavoro. Per fortuna noi e i nostri collaboratori stiamo tutti bene, ma come potete immaginare siamo addolorati nel vedere svanito il frutto di anni di sacrifici e duro lavoro. Siamo inondati di messaggi e telefonate, i vostri abbracci virtuali in questo momento ci riempiono immensamente il cuore. Torneremo presto a fare ciò che più amiamo per voi”.

Un duro colpo per i titolari della polleria, punto di riferimento nel circondario. Un incidente che avviene in piana crisi energetica, in cui gli imprenditori sono costretti a dover pagare costi esorbitanti per luce e gas. Saranno i Carabinieri della Compagnia di Misilmeri a dover chiarire cosa è avvenuto. Al momento non è esclusa alcuna pista.