Inventore siciliano crea sofisticato sistema di telemedicina e vola a Dubai

L’inventore siciliano, Giuseppe Giorgianni, è l’Archimede di Sicilia in chiave moderna. E’ stato chiamato per due volte a presentare le sue invenzioni al Gitex Global di Dubai, importante raduno tech del Medio Oriente. L’ultima sua invenzione riguarda una piattaforma amica del medico, un sistema di telemedicina capace di monitorare in tempo reale lo stato di salute di chi indossa un dispositivo “Iot” appositamente progettato dall’ingegnere siciliano.

L’ingegnere inventore siciliano a Dubai

L’Archimede di Sicilia è un inventore messinese apprezzato a Dubai. L’ingegnere Giuseppe Giorgianni, fondatore della startup “iNNOVA” è stato invitato a presentare le sue creazioni, per il secondo anno consecutivo, al Gitex Global di Dubai, importante raduno tech del Medio Oriente con oltre 4mila espositori, oltre due milioni e mezzo di presenze, 5mila investitori e più di 800 startup provenienti da oltre 170 paesi. Dubai è ormai divenuto il centro dell’innovazione tecnologica globale ed il Gitex riunisce gli ecosistemi più influenti del mondo che promuovono il business, l’economia, la società e la cultura attraverso la forza dell’innovazione.

Un innovativo sistema di telemedicina

L’ultima invenzione è CheckMed®, la piattaforma amica del medico, un sistema di telemedicina capace di monitorare in tempo reale lo stato di salute di chi indossa un dispositivo “Iot” appositamente progettato da Giorgianni. «Attraverso uno smartphone, una app e un software di gestione – osserva l’ingegnere messinese – CheckMed® permette il monitoraggio remoto del paziente, l’archiviazione dei dati, l’interazione con il personale medico, l’elaborazione degli “alert” e il promemoria delle terapie. L’idea nasce dall’esigenza di monitorare la salute dei nostri cari, utilizzando un dispositivo semplice e completamente automatizzato, che permette di rimanere sempre connessi sfruttando le tecnologie di ultima generazione come i big data e l’intelligenza artificiale. Il sofisticato sistema consente di monitorare la temperatura corporea, la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno e la frequenza respiratoria. Monitora il sonno, lo stile di vita sedentario e lo stress».

Non è l’unica innovazione

Lo scorso anno sono state presentate le invenzioni “WaterCheck®” e “ArviTech”. La prima è una piattaforma d’intelligenza artificiale che digitalizza, su una mappa Google, le reti idriche cittadine, individuando in tempo reale guasti e disservizi, grazie alla quale il progetto siciliano è arrivato secondo a livello mondiale su 4.200 invenzioni nella sezione “smart cities”. La seconda permette i viaggi in realtà virtuale e, all’interno, ci sono anche gli hotspot informativi.

La start up nella più grande competizione in Medio Oriente

“iNNOVA” è stata selezionata, inoltre, per la fase finale del Supernova Challenge: organizzato da Gitex, si tratta della più grande competizione in Medio Oriente, Africa e Asia meridionale, con un premio in palio di 200 mila dollari. La startup siciliana è già presente sul mercato emiratino da circa un anno con vari progetti tra i quali un e-commerce innovativo per Anaya, il marchio della stilista di moda più importante del Middle East, Chathuri Samaraweera: qui, tra pagamenti in crypto, metaverso ed Nft, “iNNOVA” è riuscita a proiettare nel futuro il brand Anaya.