Amianto killer a Isola delle Femmine, risarcimento ai familiari operaio morto di cancro

Per la prima volta, la Corte di Appello di Palermo ha condannato l’Inail a corrispondere alla vedova di un lavoratore delle ex Cementerie Siciliane la rendita ai superstiti.

L’Autorità Giudiziaria – in sentenza – ha riconosciuto che l’operaio, per oltre 30 anni in servizio presso lo stabilimento di Isola delle Femmine, è deceduto a causa di un tumore ai polmoni, contratto a seguito della perdurante esposizione ad amianto.

Una sentenza che rende finalmente giustizia ai congiunti della vittima, aprendo nuovi scenari sul fronte dell’accertamento delle eventuali responsabilità della multinazionale, per la gestione dell’impianto e la tutela della sicurezza del personale.

“Più di 30 anni nell’industria pesante – un’esistenza da operaio onesto – un lascito di sofferenze: anche questo è (stato) il prezzo di strategie di sviluppo scellerate, che hanno mortificato le prospettive di crescita della Sicilia e di Isola delle Femmine. Adesso, dopo oltre 6 anni di battaglia legale – finalmente – è stato riconosciuto che il dolore di quella famiglia meritava e merita l’intervento dello Stato”. Questo il commento del legale Caltanissetta, che segue la famiglia assieme ai giuslavoristi Carmelo Butticé e Claudia Spotorno.

“Non ci fermeremo – aggiunge – pretendiamo siano verificate le eventuali responsabilità di chi ha accumulato profitti milionari, a detrimento della salute della nostra comunità e dei suoi lavoratori. Lo dobbiamo a chi oggi fa impresa con scrupolo e serietà; lo dobbiamo a chi ha perso i propri cari in circostanze che vanno approfondite; lo dobbiamo a chi ama questo territorio e lo ha scelto per costruirci il proprio futuro.

Di lavoro (duro, peraltro) si deve poter vivere, non morire”.