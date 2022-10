Si accascia e muore mentre va alla tomba della moglie

Tragedia al cimitero di Scicli, in provincia di Ragusa, dove un uomo è stato colto da un infarto mentre andava al cimitero per portare i fiori alla moglie defunta. Vittima di questa tragica fatalità è un pensionato di 78 anni.

L’anziano era solito recarsi quotidianamente alla tomba della coniuge deceduta, all’interno del cimitero di contrada Mendollilli. Improvvisamente si è tuttavia accasciato dopo essere stato colto da un malore. Nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare per salvare l’anziano.

Come detto, quasi ogni giorno andava al cimitero a trovare la moglie. Ma l’ultima volta che ha compiuto questo gesto, il destino ha voluto che raggiungesse per sempre la sua donna. Si è accasciato per un malore proprio all’interno del cimitero a causa di un infarto che lo ha colto all’improvviso. È finito per a terra mentre percorreva il viale che l’avrebbe portato davanti alla sepoltura.