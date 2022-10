Monreale, tripudio ad Duomo alla prima della Settimana di Musica Sacra

MONREALE – Grande successo per l’apertura della 64ma edizione della Settimana Internazionale di Musica Sacra al Duomo di Monreale, con l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il Coro del Teatro Massimo diretti dal Maestro Diego Fasolis.

Una smagliante prova per Orchestra e Coro con un programma tutto mozartiano, il mottetto Exultate Jubilate! per soprano e orchestra e il Requiem in re minore per soli coro e orchestra.

Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo. Presenti l’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi, il commissario della Foss, Nicola Tarantino, il sovrintendente Francesco Di Mauro e la direttrice artistica Gianna Fratta, il sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, l’assessore comunale alla rigenerazione urbana di Palermo, Maurizio Carta e i più alti gradi dell’Arma dei Carabinieri.

Appuntamento a stasera, alle 21, per la seconda serata con il concerto ai Guardi tuoi con l’Accademia dell’Annunciata diretta da Riccardo Doni, ensemble italiano specializzato nella musica del Seicento e del Settecento, che si esibirà con strumenti originali, proponendo al pubblico un evento musicale di grande respiro. Maestro al cembalo e direttore uno specialista della musica barocca e del primo classicismo, il Maestro Riccardo Doni.