Sangue sulle strade siciliane, muore a 17 anni Nino Modica

Nuova tragedia sulle strade della Sicilia. Un ragazzo di 17 anni, Nino Modica, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato alla periferia di Comiso, in provincia di Ragusa.

Il giovane viaggiava in sella ad una moto, insieme ad un coetaneo, quando, forse a causa della velocità, hanno perso il controllo della moto ed hanno investito una donna, di circa 50 anni.

La donna si trova ora ricoverata in Rianimazione in ospedale a Vittoria, sono molto serie. Non destano preoccupazione le condizioni dell’altro ragazzo, ricoverato a Ragusa.

Ieri un altro incidente mortale lungo l’autostrada A19 Palermo Messina, all’altezza di Cefalù. Un’auto è finita contro il guard-rail. A perdere la vita Carlo Tripodo, di 71 anni, di Capo d’Orlando. Al suo fianco era seduta la sorella Carolina Tripodo di 67 anni. La donna è stata trasportata in elisoccorso dall’ospedale Giglio di Cefalù all’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni sono gravissime.

Sull’auto c’era anche la nipote di 22 anni. La giovane è stata trasportata al Giglio per alcuni esami e controlli. Non sarebbe in pericolo di vita.

Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’Hotel Costa Verde di Cefalù. Un incidente terribile. L’automobile ha impattato contro le barriere laterali dell’autostrada. Il guard-rail è entrato all’interno dell’auto. Scene terribili si sono presentate ai soccorritori.

Continua dunque la scia di sangue in Sicilia. Ieri a Partinico, ha perso la vita Antonino Ortoleva, di 17 anni. Un giovane 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Il ragazzo è in coma farmacologico con un grave trauma cranico. La prognosi è riservata.