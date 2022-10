Biagio Conte sta male, “Altra chemio, operazione al colon e trapianto di fegato”

PALERMO – Sono sempre più preoccupanti le condizioni di salute di Biagio Conte. Il missionario palermitano dovrà prolungare la chemioterapia e dopo essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. C’è apprensione attorno alla Missione Speranza e Carità fondata dal missionario palermitano che si occupa di dare ristori e aiuti a tantissimi indigenti di Palermo e provincia.

In tanti pregano per lui

Le parole di Biagio Conte risuonano come macigni nel cuore di chi prega per le sue sorti, dopo la brutta notizia dei giorni scorsi che vede il frate laico colpito da un tumore al colon. Nonostante i primi cicli di chemio, ora Biagio Conte dovrà continuare a curarsi con ancora un altro ciclo. Poi dovrà sperare di poter essere operato per subire l’asportazione del brutto male. Questo l’esito di una visita eseguita all’Ismett di Palermo. Dopo altra chemio, dovrà anche essere sottoposto a un trapianto di fegato. La battaglia dunque non è ancora finita.

La lettera all’arcivescovo

Un racconto quasi passato inosservato è quello di Biagio Conte, in una lettera inviata all’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. “Carissimo Arcivescovo Corrado, fratel Biagio ti chiede di starmi tanto vicino, mi hanno riferito dopo un’ulteriore visita medica all’Ospedale Ismett, che devo prolungare altri 3 mesi di chemioterapia e dopo operarmi al colon, e dopo un altro ciclo di chemioterapia, interverranno al fegato, per sostituirlo, cioè faranno il trapianto. Caro Pastore Corrado, sono molto preoccupato, stammi vicino, mi affido alle tue preziose preghiere e sono contento di condividere oggi 12-10-2022, i tuoi preziosi anni; sappi che le mie misere preghiere sono vicine a te ed a tutta l’amata Santa Chiesa”.