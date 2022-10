Guasto alla pompa e tanti fanno pieno gratis, ora rischiano denuncia

La pompa di benzina eroga gratis il carburante a causa di un guasto e scatta il passaparola. Ora però chi ha messo benzina praticamente a costo zero rischia una pesante denuncia.

La vicenda ad Agrigento, nel quartiere di San Leone. Il guasto, ha fatto sì che per alcune ore la pompa erogasse benzina gratis e in molti ne hanno approfittato per fare il pieno all’auto non facendo però i conti con le ripercussioni a cui sarebbero andati incontro come raccontato da Grandangolo Agrigento.

Chi ha riempito la tanica dell’auto gratis, rischia una denuncia denuncia per appropriazione indebita. Un primo automobilista si è fermato e ha inserito venti euro per fare il self service. Una volta estratta la pistola per il rifornimento ha capito che la benzina scorreva anche oltre l’importo che aveva inizialmente inserito.

Poi è scattato il passaparola e diverse persone sono arrivate alla pompa per fare pieno. Adesso però, grazie ai filmati delle telecamere, sono in corso accertamenti per dare un nome e un volto a chi ne ha approfittato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando dopo la denuncia del titolare dell’impianto di distribuzione di carburante.