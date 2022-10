Caro bollette, a Palermo le strade restano illuminate, Lagalla punta alle lampade led

A Palermo al momento non c’è alcun rischio che le strade possano piombare nelle tenebre a causa del caro energia. Lo conferma il sindaco Roberto Lagalla. “Costituirò un gruppo di lavoro permanente, formato da tecnici del Comune, che si occuperà delle iniziative da adottare per il contenimento dei consumi della città. Azioni che passeranno, ad esempio, dalla sostituzione di tutte le lampade di vecchia concezione tecnologica con apparecchi al led”. Lo ha dichiarato stamani il sindaco Roberto Lagalla, intervenendo al Gr1 Rai sul tema del “caro dei consumi energetici nei Comuni”.

“In questo momento, – aggiunge Lagalla – non prevedo, anche per motivi di sicurezza, riduzioni dell’illuminazione pubblica, neanche dei principali beni monumentali, visto anche il grande afflusso turistico verso Palermo che registriamo in queste settimane. E per il Natale, invece, immaginiamo una festa che abbia al centro proprio il tema del risparmio energetico”.

Il sindaco palermitano è intervenuto questa mattina all’edizione 2022 di “No Smog Mobility”, la rassegna sulla mobilità sostenibile, che si svolge oggi a Palermo. «Il tema ambientale, sulla scia dell’emergenza del caro energia, ha prodotto impegni importanti, tanto sul campo della ricerca, quanto su quello delle applicazioni pratiche. No Smog Mobility è una manifestazione che riporta al senso della realtà per gli effetti del caro energia, ma che nel tempo ha avuto il merito di essere, già in epoca non sospetta, un’occasione di riflessione per fare il punto sulle alternative nelle città alla mobilità tradizionale. Mobilità che oggi dovrà rinnovarsi su diverse linee: un efficiente trasporto pubblico di massa, una mobilità dolce e, con questa, una mobilità elettrica. Il protagonismo dei giovani è fondamentale e la collaborazione con l’università è fondamentale per lo sviluppo della città».