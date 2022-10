Ondata di maltempo in Sicilia, a Trapani autostrada allagata

L’ondata di maltempo colpisce il trapanese e il palermitano. La pioggia fitta e i temporali stanno dando non pochi problemi lungo le strade delle due province in cui oggi vige l’allerta meteo gialla per condizioni meteo avverse.

Sull’autostrada A29Dir/A ‘Diramazione per Birgi’ il traffico è provvisoriamente bloccato dal km 0 al km 7, a Trapani, per allagamento del piano viabile. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.

Già ieri sera il Comune di Trapani, tramite il dipartimento regionale della Protezione civile, aveva diramato un’allerta, aumentando il rischio per la giornata di domani al livello giallo di attenzione. Era stata preannunciata una situazione di potenziale pericolosità e per questo, tra i consigli, quello di mettere al riparo automobili e di evitare di dormire in piani scantinati o al piano terra.