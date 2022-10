Tragedia a Partinico, scooter contro palo, muore 17enne, gravissimo l’amico

Incidente mortale questa notte a Partinico. Un ragazzo di 17 anni, Antonino Ortoleva, è morto dopo che lo scooter su cui viaggiava si è schiantato contro un palo. Un altro giovane è gravissimo in ospedale.

La tragedia è avvenuta questa notte in via Principe Umberto, in prossimità della Cantina Borbonica. Non c’è stato nulla da fare per Antonino Ortoleva che sarebbe morto quasi sul colpo dopo che lo scooter, un Honda SH, è andato a sbattere contro un palo in cemento.

Sullo scooter c’era anche un altro ragazzo di 16 anni, trasportato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Il giovane versa in condizioni definite molto gravi. Il ragazzo è in coma farmacologico con un grave trauma cranico. La prognosi è riservata.

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti i carabinieri di Partinico e i sanitari del 118.