Partinico sotto shock, Antonio Ortoleva amico di tutti, “Ora è un angelo”

Partinico è a lutto per la morte di Antonio Ortoleva, 17 anni. Il giovane ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto la notte del giorno 11 ottobre in via Principe Umberto. Il pensiero di tutti è per la famiglia, colpita da un così grave lutto, e per la famiglia del giovane che al momento lotta in ospedale, rimasto gravemente ferito nello schianto.

Un coro unanime di lutto e di dolore per il giovane Antonio. Il funerale si terrà domani 13 ottobre, alle 11,30 nella chiesa di Maria Santissima del Rosario di Partinico.

Gli amici ancora stentano a credere a quanto accaduto al giovane. Secondo quanto ricostruito, tornava da una festa e stata dirigendosi verso casa con il suo scooter Sh. Antonio ha perso il controllo ed è finito fuori strada contro un palo dell’illuminazione. In sua compagnia c’era anche l’amico, portato all’ospedale di Villa Sofia, e che lotta tra la vita e la morte. Il 16enne è in coma farmacologico.

“Apprendiamo con grande tristezza la notizia della tragica scomparsa di Antonio Ortoleva – dice La Commissione Straordinaria di Partinico -, giovane studente dell’ultimo anno del Liceo Scientifico di Partinico. Antonio ha incontrato un destino così crudele nella sua città in un momento felice della sua vita di studente, lasciando nello sgomento i familiari, gli amici, i compagni di scuola, gli insegnanti e tutta la città. Abbiamo appreso dalla Dirigente Scolastica del Liceo scientifico che la scuola è ammutolita davanti una notizia così dirompente per un mondo che vive oltre che di studio, di spensieratezza di futuro e di avvenire. Ai familiari giungano le più sentite condoglianze insieme ai nostri sentimenti di viva vicinanza in questo momento di profondo dolore e di forte rammarico per la giovane vita spezzata”.

Anche il dirigente scolastico, i docenti, il personale del Liceo Santi Savarino e gli alunni tutti in questo momento di immenso dolore esprimono in modo unanime la propria vicinanza ai genitori e ai familiari di Antonio Ortoleva, alunno della classe VD e giovane attivamente coinvolto nella vita della comunità scolastica. “La sua scomparsa improvvisa lascia profondamente rattristati quanti lo hanno conosciuto che continueranno a ricordarlo con stima e affetto”, dicono dalla scuola.