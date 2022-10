Creano lavoro e innovazione, Mattarella nomina due “Cavalieri del lavoro” siciliani

Sono state consegnate ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le onorificenze ai nuovi Cavalieri del lavoro che erano stati nominati a fine maggio. Nella stessa cerimonia sono stati premiati anche gli Alfieri del lavoro, gli studenti superiori con la media migliore.

Tra i nuovi Cavalieri ci sono due siciliani. Il presidente di Sicindustria Palermo, Giuseppe Russello fondatore e presidente della Omer di Carini, che produce elementi per carrozze ferroviarie. Carmelo Giuffrè fondatore della Irritec azienda di Milazzo che produce componenti per i sistemi d’irrigazione. Omer è stata quotata in borsa a Milano e nell’ultima semestrale e ha fatto registrare un valore della produzione di oltre 31 milioni di euro, in crescita del 4% sullo stesso periodo dello scorso anno. Irritec, ha stabilimenti produttivi sparsi nel mondo ed esporta in 5 continenti.

Sono stati anche premiati gli Alfieri del Lavoro, Adelaide Librizzi da Messina e Luigi Ingala da Enna. La prima studia all’Università di Messina Chimica e tecnologia farmaceutiche, il secondo si è trasferito a Milazzo dove si è iscritto al Politecnico e studia ingegneria. Fanno parte di quel drappello di cervelloni che, 25 in tutto, dopo una carriera scolastica al top costellata da 9 e 10 in tutte le materie, si sono diplomati con 100 e lode e rappresentano il massimo risultato che l’istruzione italiana ha prodotto negli ultimi cinque anni.

Mattarella, nel corso della cerimonia, ha sottolineato il ruolo dei Cavalieri del lavoro che “con il loro impegno danno forza alla nostra economia è la nostra società contribuendo alla crescita civile del suo prestigio nel mondo con L’innovazione di cui sono protagonisti con e con i posti di lavoro creati”.