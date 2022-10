Terremoto a Monreale, boato e gente in strada, «Tremavano letto e lampadario»

In tanti hanno sentito il terremoto che nella tarda serata di ieri, 9 ottobre, è avvenuto nel Palermitano. Nessun danno a cose o persone ha causato la scossa, che è stata molto lieve, ma nettamente avvertita dai residenti di alcuni rioni palermitani e della frazione di Monreale, San Martino delle Scale.

Tanto spavento tra Monreale e Palermo

Solo un po’ di spavento dopo aver avvertito gli oggetti tremare per qualche secondo. Qualcuno racconta anche di aver udito un boato anche se in quel momento nel Palermitano era in atto un temporale. Nessun danno ha causato la scossa che è stata di lievissima intensità. “Ha tremato tutto per alcuni secondi”, dicono sui social la maggior parte degli utenti. «Un momento di paura – dice un residente di San Martino delle Scale – vedevamo il letto e il lampadario tremare e ci siamo preoccupati molto, fortunatamente non è durato molto». «Una scossa breve ma abbastanza forte», così una donna su Facebook descrive il terremoto. Alcune persone sono corse fuori dai propri appartamenti dopo aver avvertito il terremoto.

L’epicentro a Monreale

Il terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona a tre chilometri a Nord di Monreale (PA) il 9 ottobre alle ore 21:29:54. L’epicentro è stato localizzato dalle strumentazioni dell’INGV a 9 km, una profondità relativamente poco elevata. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Nessun danno ha causato la scossa che è stata di lievissima intensità. Nessun’altra scossa è stata rilevata al momento nella stessa zona.

Nessun danno

Anche il sindaco di Monreale ha confermato che il terremoto, essendo stato di bassa intensità, (ML 2.5), non ha provocato danni di sorta a immobili. Solo un po’ di paura tra i residenti che, dopo aver avvertito oggetti di casa tremare, sono scesi in strada per paura di una replica sismica più forte. Tantissimi, invece, hanno inondato le bacheche social di messaggi per sincerarsi se effettivamente di fosse trattato di un terremoto. Nessun altra scossa di terremoto al momento è stata registrata dai sismografi dell’istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia che monitore in continuo i terremoti che avvengono in Italia.