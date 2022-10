Microcar ribaltata finisce contro muro, morto 15 enne, sorella in ospedale

Un giovane di 15 anni è morto a causa di un incidente mortale che si è verificato lungo la strada provinciale 122. La vittima viaggiava in compagnia della sorella, 17enne, a bordo di una minicar, rimasta ferita e trasportata all’ospedale San Marco di Catania.

Il giovane è rimasto ucciso sul colpo dopo che la minicar si è ribaltata ed è finita contro un muro nei pressi di Adrano. La ragazza non sarebbe in pericolo di vita.

Non si esclude che la ragazza abbia perso il controllo del mezzo per evitare un gatto sulla strada e chi infatti è stato trovato morto sul luogo del terribile impatto. La salma della giovane vittima è stata posta sotto sequestro e trasporta al San Marco di Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sigilli al mezzo coinvolto, come sempre nei casi in cui avvengano incidenti mortali.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, la polizia, i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano che hanno estratto il corpo del giovane dal veicolo e la polizia municipale.