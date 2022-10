Lei gli stacca un labbro a morsi, incontro tra amanti finisce in rissa per gelosia in Sicilia

Quello che doveva essere un incontro romantico nel segno della passione e dell’amore è finito nel peggiore dei modi per una coppia siciliana. Lei ha staccato una parte di labbro al suo lui dopo un’accesa lite. Forse a causa della gelosia, l’appuntamento galante si è trasformato in una violenta lite tra un uomo e una donna. I due, entrambi attorno ai 50 anni, sono finiti in ospedale dopo essersi picchiati selvaggiamente. La vicenda a Caltanissetta.

Secondo quanto ricostruito, i sue amanti, nella tarda serata d’ieri, sono arrivati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per essere medicati dalle ferite riportante nel corso della baruffa. La donna aveva tumefazioni ed escoriazioni al volto, L’uomo era stato invece mutilato di un pezzo del labbro inferiore.

In ospedale sono anche arrivati gli agenti di Polizia che hanno raccolto la testimonianza dei due amanti e dei medici. Una vicenda dai contorni ancora poco chiari è quella della lite, finita “nel sangue” tra i due. Da quanto si apprende, i due si erano incontrati per trascorrere del tempo insieme ma, forse a causa di un battibecco legato alla gelosia, ne sarebbe sorta una discussione diventata sempre più violenta. Dalle parole i due sarebbero passati alle mani. La lite sarebbe continuata a calci e a morsi. Lei ha riportato traumi in faccia mentre lui aveva un pezzo di labbro inferiore gravemente reciso.