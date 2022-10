Incidente frontale auto-minicar sulla Circonvallazione, 3 feriti al Civico

Grave incidente stradale lungo la Circonvallazione di Palermo all’altezza dello svincolo per vie Ernesto Basile. Tre persone sono rimaste ferite e portate in ospedale quando a Palermo cadeva una pioggia battente.

Il sinistro è avvenuto nella carreggiata in direzione Trapani nella serata di ieri. Alla base dello schianto la pioggia che ha reso la strada scivolosa e la scarsa visibilità ma anche qualche manovra errata da parte degli automobilisti. A scontrarsi frontalmente due auto, una Minicar e una vettura che stava arrivando dalla direzione opposta. Da comprendere quale vettura abbia sbagliato nell’imboccare la strada.

Si è trattato di uno schianto violento che ha causato il ferimento di tre persone fra cui due minorenni occupanti la minicar, trasportati al vicino ospedale Civico. Nessuno sarebbe in prognosi riservata.

Sul posto le ambulanze del 118 e la polizia municipale sezione infortunistica stradale per i rilievi.

Inevitabili i disagi per il traffico in zona, già reso caotico dalla pioggia e letteralmente impazzito per il restringimento della carreggiata. Anche questa mattina a Palermo e in provincia si registrano rallentamenti e traffico a causa della pioggia che sta allargando alcune strade.