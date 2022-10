Caro bollette, scoperte 50 famiglie allacciate abusivamente a Palermo

I Carabinieri della Stazione Palermo Villagrazia, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo e del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei furti di energia elettrica, nel quartiere Bonagia.

L’operazione, che ha visto l’impiego di circa 40 militari dell’Arma, ha interessato diverse palazzine di civile abitazione. Personale tecnico dell’azienda “E-distribuzione”, appositamente intervenuto, ha accertato che quasi 50 abitazioni erano state collegate abusivamente, con svariati stratagemmi, alla rete elettrica.

I titolari delle utenze, e in alcuni casi i reali utilizzatori, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e risponderanno del reato di furto aggravato, con pene previste fino a dieci anni di reclusione. Le attrezzature usate per compiere i reati sono state repertate e sequestrate; il danno stimato ammonta a diverse centinaia di migliaia di euro.