Scossa di terremoto tra Monreale e Palermo, “Ha tremato tutto”

Un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato oggi, 9 ottobre 2022, nel Palermitano. Secondo l’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, l’epicentro del terremoto è stato a Monreale.

La scossa di terremoto è avvenuta alle 21:29:54 ed è durata alcuni secondi. Nel dettaglio, la scossa è stata localizzata dagli strumenti dell’INGV a 3 km N da Monreale (PA). Al momento non sono stati segnalati danni.

La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione. Alcuni cittadini si San Martino delle Scale, frazione di Monreale, ma anche di dei quartieri di Palermo di Boccadifalco e Altarello, riferiscono di oggetti che hanno tremato per alcuni secondi. Il Terremoto è stato anche avvertito nei Comuni di Torretta, Altofonte, Capaci, Carini e Montelepre. “Ha tremato tutto – ci racconta un lettore – ero seduto a tavola e ho capito subito che si trattava di una scossa di terremoto. Per fortuna è durata pochi secondi ed è stata lieve”. Alcune persone si sono riversate in strada dopo aver sentito il terremoto che, ricorsiamo, ha avuto epicentro tra Monreale e Palermo, nella zona di Piano Geli-Boccadifalco.

Seguiranno eventuali aggiornamenti