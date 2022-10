In Sicilia invasione autunnale e temporali, allerta meteo

Sarà una domenica del mese all’insegna del brutto tempo in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha infatti diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali. Una incursione autunnale dopo il bel tempo dei giorni appena trascorsi.

Per lunedì le previsioni di 3bmeteo indicano un peggioramento a partire da lunedì, le prime avvisaglie del maltempo si vedranno già da questa giornata di domenica.

Nel dettaglio. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16 di ieri fino alle 24 di oggi, domenica 9 ottobre. È prevista allerta gialla sulla Sicilia occidentale dove si potrà verificare qualche temporale.

Così dopo un inizio di mese caratterizzato dal sole e dalle giornate dalle temperature quasi estive, con molti che ne hanno approfittato per un tuffo al mare, si preannuncia una virata delle condizioni meteo.

Anche se, è bene ricordarlo, le allerte vengono diffuse per cautela, per mettere in guardia la popolazione dal maltempo, ma spesso capita che nonostante il bollettino indichi la possibilità di precipitazioni intense, ciò poi non si verifichi realmente.