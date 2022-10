Caro bollette, scoperto panificio con allaccio alla rete, denunciato titolare

Con il costo dell’energia elettrica alle stelle aumentano i furti e i casi di contatori manomessi in Sicilia. Ultima scoperta un panificio che funzionava grazie ad un allaccio abusivo alla rete pubblica.

Un 50enne catanese, titolare di un panificio, è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa per “furto aggravato”, “abusivismo edilizio” e “violazione delle norme sull’igiene alimentare”.

In particolare, l’uomo avrebbe sfornato il proprio pane con spese per l’energia elettrica pari a zero, avendo realizzato collegamento abusivo alla rete pubblica tramite il classico “by pass”, per un danno economico all’Azienda di distribuzione stimato in 40.000 euro.

Cinquantadue denunce nell’ultimo mese, venti in più della media dei primi otto mesi dell’anno sull’isola. I furti di energia elettrica stanno aumentando in Sicilia, in coincidenza con gli aumenti vertiginosi delle bollette. Se da gennaio ad agosto il totale degli allacci abusivi alla rete e delle manomissioni dei contatori era di circa 250 casi, nelle ultime settimane i casi sono in netto aumento.