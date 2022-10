Bimbo di un anno in Rianimazione a Palermo per overdose da droga

Un bambino di un anno e due mesi è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo per una overdose da cannabinoidi. Ai genitori è stata sospesa momentaneamente la patria potestà.

Il piccolo di 14 mesi, in overdose da hashish, è stato trasferito, con elisoccorso del 118, da Lampedusa all’ospedale Di Cristina a Palermo. Uno volta arrivato al Civico, è stato ricoverato in Terapia intensiva per monitorare possibili danni cerebrali.

La procura per i minorenni, diretta da Claudia Caramanna, ha affidato il bambino – scrive Repubblica Palermo – al direttore sanitario del Di Cristina. Momentaneamente sospesa la potestà genitoriale.

Anche il piccolo Francesco Alberto, il piccolo abbandonato a Paceco all’interno di un sacchetto di plastica, aveva nel sangue tracce di cannabinoidi. Ora il piccolo sta bene ed è in attesa di essere affidato ad una nuova famiglia.