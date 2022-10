Sorprende i ladri in casa, 50enne muore d’infarto

Ha colto di sorpresa i ladri che stavano svaligiando la sua casa ma è morto dopo un malore causato dallo spavento.

Così D.M. è stato stroncato da un grave malore che ha accusato dopo aver trovato i ladri all’interno del suo appartamento. La tragedia si è consumata a Favara, nell’Agrigentino.

La vittima è morta dopo il trasporto all’ospedale di Agrigento in codice rosso. Secondo quanto ricostruito, due uomini si erano intrufolati nella sua casa con lo scopo di svaligiarla. Il proprietario una volta rientrato, ha colto i due malviventi intenti a portare via la refurtiva. Poi il dramma: l’uomo si è accasciato probabilmente a causa di un arresto cardiaco sopravvenuto per il grande spavento. I ladri intanto sono riusciti a scappare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo essere riusciti anche a raccogliere la testimonianza dell’uomo, hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Un’ambulanza del 118 ha trasferito il cinquantenne in ospedale dove però è deceduto poco dopo.