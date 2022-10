Francesco aveva tracce di cannabis nel sangue, tanti desiderano adottare il neonato abbandonato

Il piccolo Francesco Alberto, il bambino appena nato, ritrovato in un sacchetto di plastica nelle campagne di Paceco, sarebbe stato trovato positivo ai cannabinoidi. Come viene riportato da Repubblica Palermo, il piccolo Francesco Alberto, ora sano e salvo tra le amorevoli cure dei sanitari del Sant’Antonio Abate di Trapani, nel sangue aveva tracce di cannabinoidi. Un elemento drammatico che racconta della probabile condizione di disagio della madre, forse una giovane e assuntrice di stupefacenti.

Intanto, a Paceco, i carabinieri stanno cercando di dare un nome alla donna che ha partorito Francesco: si cerca una traccia nelle scuole, o anche nelle farmacie. Chi indaga ritiene che la madre possa essere una donna residente in zona, forse voleva raggiungere la vicina guardia medica, e poi invece si è allontanata in tutta fretta per l’arrivo di qualcuno. Per individuare la madre che ha abbandonato il neonato si stanno analizzando le immagini di alcune telecamere di contrada Sciarrotta dove è stato trovato il piccolino. Sono tre le vetture fino a ora individuate.

Francesco porta il cognome di una delle due dottoresse che lo stanno curando in ospedale. Si tratta di un cognome provvisorio che verrà sostituito quando il piccolo sarà adottato. Il neonato intanto si trova sempre ricoverato all’ospedale di Trapani, sta bene, e nelle prossime settimane verranno avviate le procedure di affido e adozione da parte del Tribunale dei Minori di Palermo. Dal Centro Affidi e Adozioni Distrettuale fanno sapere che “le numerose richieste finora pervenute di disponibilità all’accoglienza del piccolo Francesco non potranno essere prese in considerazione, in quanto non conformi alle regolari procedure per l’adozione, regolamentate dalla normativa di riferimento”.