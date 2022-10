Si schianta con la moto, 52enne muore sul colpo

Un uomo di 52 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte. Il sinistro è avvenuto nella prima serata di ieri, 7 ottobre, in via delle Ginestre, nel territorio di Pedara.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe sbalzato via dalla sella, battendo violentemente la testa sull’asfalto. Violentissimo l’impatto, tanto che nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118.

I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e per capire se l’incidente sia stato autonomo o abbia coinvolto altri veicoli.