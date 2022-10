Bolletta da 80mila euro e contatore staccato, bar palermitano noleggia generatore

Bar di Palermo riceve una mega bolletta da 80mila euro e per non chiudere usa il gruppo elettrogeno piazzato fuori dal locale.

Ben 80 mila euro di bolletta per l’energia elettrica consumata in due mesi è arrivata al Bar Cremoso in via Marchese di Villabianca, a Palermo. Così i titolari si sono organizzati con un generatore di corrente.

“È una soluzione tampone per evitare di abbassare la saracinesca – spiega Antonella Lanzi, presidente della cooperativa che gestisce il bar a Live Sicilia -, ma continuando così è concreta la possibilità di chiudere per sempre. Non ce la possiamo fare. Nessuno può farcela”.

La cooperativa avrebbe dovuto pagare gli 80mila euro in una unica soluzione visto che è stata negata la possibilità di una dilazione. Così è arrivato lo stop all’erogazione elettrica. Così è stato installato il generatore che al bar costa 1.000 a settimana, oltre a 50 euro al giorno di gas per accenderlo.

Una emergenza senza precedenti. Ieri raccontavamo della gelateria Anni 20 di Bagheria che ha ricevuto una bolletta di 70 mila euro. Il titolare ha lanciato l’allarme sulla tenuta dell’azienda che ora è a rischio.