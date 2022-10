Guerriglia urbana a Ballaró, cassonetti in strada e minacce ai netturbini

Hanno bloccato la strada riversando al centro della carreggiata ogni tipo di rifiuto ingombrante. Poi le minacce agli operatori della Rap intervenuti per ripulire. Ore di grande caos oggi nel quartiere Albergheria di Palermo.

Questa mattina alcune pattuglie della Polizia Ambientale e della Polizia Stradale della PM sono intervenute in via Giovanni Di Cristina perché un gruppo di residenti aveva creato un blocco stradale, posizionando rifiuti ingombranti sull’intera carreggiata e all’arrivo del personale Rap, incaricato delle operazioni di bonifica, aveva messo in atto rimostranze e gravi minacce al fine di far desistere gli operai dal fare il loro lavoro.

L’intervento degli agenti della Polizia municipale ha consentito di portare a termine le operazioni di bonifica della via Di Cristina e delle vie limitrofe, garantendo l’incolumità e la sicurezza degli operatori della Rap.