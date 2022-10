Flash mob per le donne iraniane a Palermo contro il regime

Partecipato flash mob questa sera davanti al teatro Politeama di Palermo a sostegno del popolo iraniano e delle donne contro il regime degli ayatollah.

È stata una manifestazione senza manifesti, bandiere, striscioni e altro che possano identificarsi con movimenti e gruppi politici quella di Palermo. “La protesta, esplosa ovunque, a seguito della morte violenta di Mahsa Amini per mano della polizia morale di Teheran, ha bisogno di essere amplificata dalla voce di tutti. Mentre il governo iraniano reprime le proteste, le donne continuano la loro protesta pacifica compiendo gesti di grande disubbidienza e dal forte valore simbolico, come bruciare in piazza lo hijab o tagliarsi i capelli e diffonderne il video in rete”, ricordano le manifestanti.

“Anche la rete sta diventando un problema per il governo di Teheran, per questo motivo da giorni i collegamenti internet, così come quelli ai principali social network, sono stati bloccati, per impedire la circolazione delle notizie. Nel suo nome le donne e i giovani iraniani – dicono gli organizzatori della protesta – anche a Palermo si sta manifestando per la libertà e il rispetto della dignità umana”.