Eccellenze siciliane, Fiasconaro e Dolce&Gabbana creano il Panettone al Cioccolato e i Torroncini

La tradizione pasticciera siciliana di Fiasconaro torna a intrecciarsi con lo stile di Dolce&Gabbana in due nuove prelibatezze: il Panettone al Cioccolato e i Torroncini, creazioni dolciarie tipiche della tavola in festa.

Ingredienti comuni di questo straordinario connubio di gusto sono il rispetto della tradizione e il coraggio di sperimentare, la ricerca della perfezione e l’amore per il prodotto artigianale interamente Made in Italy.

Accanto alla straordinaria qualità delle materie prime, spicca la creatività delle confezioni in latta che custodiscono i dolci come tesori preziosi: il carretto siciliano, le maioliche, il teatro dei pupi e le primizie tipiche dell’isola diventano i protagonisti delle coloratissime confezioni intrise dell’estro di Dolce&Gabbana.

La nuova versione del tipico dolce milanese delle feste mette in primo piano il cioccolato nelle sue due varianti più amate, fondente e al latte, ed è arricchita dalla pasta di arancia e dalla caratteristica scarpatura a croce che ne adorna la superficie. Il nuovo panettone è racchiuso in una latta ispirata ai colori caleidoscopici delle maioliche siciliane.

I nuovi Torroncini morbidi alle Mandorle di Avola e Pistacchio di Sicilia della Collezione Dolce&Gabbana e Fiasconaro sono ricoperti di cioccolato fondente, al latte, all’arancia e al limone, e sono racchiusi in splendide latte di tre diversi formati arricchite dai decori tipici del carretto siciliano e geometrie ispirate ai mosaici bizantini di Palermo.