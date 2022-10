Scomparsa e ritrovata una mamma di 38 anni, era infreddolita in un’auto

È stata ritrovata alle 07:45 di stamattina infreddolita, dentro la propria auto, la donna di 38 anni che da ieri, intorno all’ora di pranzo, aveva fatto perdere le proprie tracce. Si tratta di tratta di Lucia Rivilli, scomparsa da Castel di Lucio, in provincia di Messina ieri.

Dopo l’allarme lanciato dai familiari sono immediatamente scattate le ricerche che hanno visto impegnati, senza soluzioni di sosta, i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Mistretta, coordinati dal capitano Francesco Marino. Era stato anche attivato un elicottero dei carabinieri per cercare la donna.

Della donna si erano perse le tracce fin dalla giornata d’ieri, mercoledì 5 ottobre, quando uscendo con l’auto, una Fiat Panda 4×47, non ha più fatto ritorno. La sorella aveva diramato un messaggio attraverso Facebook. “Oggi (ieri ndr) intorno alle 12:20 mia sorella è scomparsa”, si leggeva nell’appello. “È uscita di casa con la sua macchina una panda 4×4 nera targata EB375YB chiunque l’abbia vista a lei o la macchina per favore ci contatti in qualsiasi modo”.

Questa mattina la svolta quando la 38enne ha riacceso il cellulare ed è stato possibile localizzarla. E’ così stata riaccompagnata a casa dopo gli accertamenti medici del caso.