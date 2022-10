Tragedia a Balestrate, uomo in carrozzina cade in mare e muore, aveva 42 anni

Tragedia a Balestrate, in provincia di Palermo, per la morte di morte di Pasquale Timpa, 42 anni, noto attivista in paese per le sue battaglie per i diritti dei disabili. Un risveglio molto doloroso per i tanti cittadini balestratesi che lo conoscevano e supportavano le sue battaglie.

Da tanto tempo Pasquale Timpa combatteva contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica che ne aveva via via limitato autonomia e mobilità, una malattia affrontata con coraggio e spirito di servizio in rappresentanza di tutti i concittadini affetti da disabilità. “Balestrate piange la scomparsa di Pasquale Timpa, battagliero attivista nel campo delle politiche sociali e dei diritti dei disabili. Scrive oggi il noto blog balestratesi.it – A tutti noi il dovere morale di portare avanti queste lotte, con lo stesso coraggio e la stessa determinazione”.

Timpa è morto dopo un incidente accorso nei pressi del porto di Balestrate. Un incidente su cui ancora si deve fare luce. L’uomo – costretto a doversi spostare a bordo di una carrozzina motorizzata – è stato ritrovato in acqua a inizio settembre nei pressi del porto turistico di Balestrate, dopo i primi soccorsi l’immediato ricovero in ospedale. Oggi la triste notizia, purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta. Ancora dunque da definire le circostanze che hanno portato alla morte di Timpa e se – di fatto – si sia trattato di una tragica fatalità o di un gesto volontario.