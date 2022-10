Caro-bollette, gelateria “Anni 20” di Bagheria rischia la chiusura: “3mila euro al giorno”

C’è anche la gelateria Anni 20, storica impresa di Bagheria, tra le imprese che rischiano la chiusura a causa del caro bollette, un fenomeno che sta mostrando tutta la propria gravità con l’arrivo degli avvisi di pagamento di settembre.

Il titolare annuncia il serio rischio a cui va incontro a causa delle bollette spropositate che arrivano. Il rischio è per 52 dipendenti che adesso tremano. “In questo mese di agosto – racconta al Quotidiano di Sicilia il titolare della gelateria – tra luce e gas sto pagando 78.000€“. Il rincaro rispetto all’anno scorso è notevole: “Rispetto a luglio dell’anno scorso – spiega Gagliano – 20 mila euro circa in più. Ad agosto è andata ancora peggio: più 22. Io ho cercato di ridimensionare qualcosa – dichiara rammaricato l’imprenditore di Bagheria – . La mia struttura lavora ed è grande, ma questi costi dell’energia sono assolutamente fuori luogo“.

L’ultima bolletta parla di oltre 60mila euro

Nonostante tutti gli sforzi per risparmiare però è davvero difficile andare avanti. “Sono in perdita – dice Gagliano –ho un consumo di energia di 3000 euro al giorno. Ho 52 dipendenti e 42 anni di attività ma se continua così dovrò trovare una soluzione. Oggi al tg raccontavano che in tanti per pagare le bollette si affidano agli usurai. Io fortunatamente non sono a questo punto ma nemmeno voglio buttare tutti i sacrifici che ho fatto. Potrebbe pure succedere che il prossimo mese mi arriva 100 mila euro da pagare – continua -. Non rischio solo io ma anche i miei impiegati. La cittadinanza secondo me non ha ancora realizzato cosa sta accadendo. Quando la gente prenderà coscienza comincerà a spendere meno nelle attività“.