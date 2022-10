Incidente stradale a Palermo con tre feriti, auto pirata fugge

Grave incidente nella tarda serata di ieri a Palermo. Sono tre i feriti.

A scontrarsi, in via Leonardo da Vinci, sono state due autovetture e uno scooter. Una delle due vetture, però, è fuggita. Una Panda grigia, dopo lo scontro, si è schiantata contro un palo e un muretto.

A rimanere feriti sono stati il conducente dello scooter, la ragazza che sedeva dietro e la donna che guidava la Panda grigia.

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 i cui sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato i feriti in ospedale e la polizia.

Sono stati compiuti tutti i rilievi per risalire alle cause del forte impatto. Sono in corso indagini per risalire all’altra vettura coinvolta e per identificare l’autista.

Per strada, in seguito al boato, si è riversata tanta gente.