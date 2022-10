Maxi rissa in disco, scatta la rabbia tra decine di giovani: chiuso locale per 30 giorni

Dopo la violenta rissa avvenuta a Palermo all’esterno del locale Payone di via dei Nebrodi, arriva la chiusura del locale per 30 giorni da parte del Questore del Capoluogo.

Il Questore Leopoldo Laricchia infatti, ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni della discoteca dopo la rissa che è scoppiata davanti al locale nella notte tra sabato e domenica. Due gruppi di giovani ripresi da alcuni video se le sono date di santa ragione con spranghe e bastoni. Sono stati veri e propri momenti di follia e di panico.

Gli agenti della divisione della polizia amministrativa della questura hanno ricostruito che i giovani hanno scatenato dentro il locale una violenta rissa con calci e pugni, incuranti dell’incolumità degli altri coetanei presenti sulla pista da ballo. La rissa si sarebbe poi spostata su strada. I soccorsi sanitari nel locale avrebbero evidenziato la presenza di un cliente con lesioni al capo e di una ragazza minorenne colpita da un attacco di panico, costretta a ricorrere a cure sanitarie.

Il titolare del locale si era sfogato dopo la maxi rissa. “Una serata di balli caraibici – ha detto – con un target di 25enni. Non mi aspettavo potesse accadere una cosa del genere. Sono molto amareggiato e non credo ci si possa imputare una responsabilità, per fortuna non ci sono stati feriti. Siamo in preda a branchi di animali”.