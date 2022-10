Il Caro bollette stronca storica pizzeria del Palermitano, «Siamo al Capolinea»

Il caro-bollette miete un’altra “vittima”. Dopo panifici e bar, ora anche le pizzerie iniziano a sentire il pesante fardello delle bollette di luce e gas, arrivati alle stelle. Una crisi che sta travolgendo imprese e famiglie.

A Trappeto non c’è stato scampo per il ristorante “New Mirage” che annuncia l’arrivo della fine. Anche la nota pizzeria del borgo marinaro ha dovuto arrendersi ai costi eccessivi dell’energia. I titolari si sono dovuti arrendere ai rincari folli del costo dell’energia elettrica optando per la scelta peggiore, la chiusura dell’attività.

Delusione e tanta amarezza per i titolari che hanno affidato ad un messaggio social la motivazione della chiusura: «Il viaggio della pizzeria è ormai giunto al termine. Qui, si ferma al capolinea, voglio innanzitutto ringraziare i clienti che hanno creduto in me che hanno apprezzato il lavoro, che hanno scelto il New Mirage per giorni particolari della propria vita, ma anche per la quotidianità, che mi hanno offerto amicizia, stima, regalato sorrisi e soddisfazioni, compagnia, risate, passaparola, chiacchiere, caffè, parole di conforto e complimenti. Buona vita e sempre sorrisi a tutti voi, anche a chi ha collaborato alla chiusura».

Sono tante in provincia di Palermo le attività costrette ad abbassare la saracinesca a seguito della crisi energetica che sta soffocando tutti i commercianti italiani. Nei giorni scorsi a Partinico ha chiuso i battenti in anticipo la “Casa del Gelato” rimandando la clientela al prossimo anno con un messaggio emblematico del titolare: «Avrei potuto lavorare ancora per due mesi ma sono costretto a chiudere perché non riesco più a pagare le bollette. L’ultima arrivata per il solo mese di agosto ammonta a 5.400. A Isola delle Femmine ha annunciato la sospensione dell’attività anche lo storico “Gran Caffè”, per il bar non c’è stato scampo a seguito di un salasso di ben 30 mila euro in appena 2 mesi.