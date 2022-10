Malore improvviso, muore a 50 anni Antonio Triolo, politica sotto shock

È morto Antonio Triolo, stimato politico della provincia di Palermo. Aveva 50 anni ed è stato commissario del partito di Salvini nel capoluogo siciliano, candidato alle ultime comunali a Palermo nella lista Prima l’Italia. Questa notte è stato ucciso da un infarto improvviso.

Triolo soffriva di problemi cardiaci e lascia la moglie e due figli. Come detto, un malore improvviso se lo è portato via questa notte. Triolo aveva alle spalle oltre 30 anni di militanza politica e al momento era responsabile della segreteria particolare di Alberto Samonà, l’assessore regionale alla Cultura.

Da tutti era descritto come un uomo buono e onesto, una persona di grande cultura e di grandissima umanità. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato tanto dolore. Una notizia che ha scioccato tutti coloro che lo conoscevano e sui social la sua bacheca è stata inondata di messaggi di cordoglio, fra questi quelli di Samonà: “Ciao Antonio, per 35 anni abbiamo condiviso una vita di battaglie, sogni, speranze, idee e progetti… Nel nome dei nostri ideali, di una storia destinata a scrivere pagine di futuro. Te ne sei andato troppo presto. A Dio!”.

Rosalba Giallombardo, la moglie, lo ricorda così: “Una vita intera passata a difendere i valori in cui credevi senza mai arretrare di un millimetro neanche quando le situazioni erano scomode rimanendo sempre un uomo giusto, onesto e soprattutto libero. Disponibile con tutti, un uomo al servizio della propria patria per costruire un mondo migliore da lasciare in eredità ai nostri meravigliosi figli. Per me sei stato un padre e un marito amorevole. Hai lasciato un vuoto enorme”.