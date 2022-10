Nozze da sogno in Sicilia, la principessa bavarese sposa a Ortigiail suo Thomas

Nozze da sogno in Sicilia della principessa di Baviera Antonia Oettingen che ha sposato il suo Thomas al’interno della Cattedrale di Siracusa, nella splendida cornice dell’isola di Ortigia. Così la Sicilia si conferma location ideale per matrimoni dei vip, tra influencer, principi, calciatori, attori e cantanti.

Questa volta è toccato a Ortigia ospitare le nozze vip della principessa Oettingen di Baviera. Un matrimonio aristocratico che ha attirato moltissima attenzione in particolare in Ortigia dove in tanti hanno notato gli sposi e gli ospiti, molti dei quali arrivati a bordo di lussuosi yacht, ormeggiati alla Marina. Dopo l’evento di Dolce&Gabbana, Siracusa così torna a ospitare personalità importanti.

Ha pronunciato il fatidico “si” nella Cattedrale siracusana la principessa di Oettingen di Baviera. Emozionata, in abito lungo senza spalline, ha posato all’uscita per le tradizionali foto di rito. Gli ospiti internazionali, molti di sangue blu, hanno “occupato” la Marina di Siracusa, dove trovano posto diversi yacht che rubano l’attenzione. La cerimonia, celebrata in inglese, è stata seguita da un rinfresco in piazza Duomo. Poi la festa si è spostata a Palazzo Beneventano del Bosco.

L’Isola di Sicilia si conferma meta amata dai reali di tutto il mondo per la celebrazione di eventi e matrimoni. Un anno fa, a settembre, il matrimonio tra il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie Duca di Noto e Lady Charlotte Lindesay-Bethune. Le nozze sono state celebrate nella splendida location del Duomo di Monreale che ha fatto innamorare i due fidanzati durante una precedente visita. Furono 200 i “reali” arrivati da tutto il mondo a Monreale.

Dopo la scelta di Chiara Ferragno e Fedez di convolare a notte a Noto, la Sicilia è diventata una wedding destination. Lo scorso anno la bellissima attrice Miriam Leone ha scelto Scicli, solo per fare un esempio, di vip che scelgono la Sicilia per sposarsi.