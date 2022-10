Il Superbonus 110 potrebbe essere prorogato di almeno 6 mesi sia per le villette unifamiliari, sia per in condomini. È l’orientamento su cui si concentra il nuovo governo Meloni che sta prendendo forma. Oltre al Reddito di cittadinanza, quello dei bonus edilizi è un altro tema tra i più discussi.

Così, come conferma il Sole24Ore, potrebbe arrivare una proroga di sei mesi rispetto alle scadenze in calendario, che consenta di recuperare il tanto tempo perduto a causa delle modifiche sulla cessione dei crediti. Arrivando, nel frattempo, a una nuova modulazione dei bonus edilizi, accompagnata da altre forme di sostegno, per renderli strutturali.

L’Ance sta avviando un lavoro nel corso di queste settimane, per arrivare a definire una proposta di riassetto dei bonus casa. Uno corsa contro il tempo visto che il superbonus al 110% sta arrivare alla scadenza per quanto riguarda le unifamiliari e tra un altro anno, a fine 2023, andrà in pensione, chiudendo la porta anche ai lavori condominiali.

Diversi esponenti della nuova maggioranza in Parlamento, in questi giorni, stanno parlando di interventi che potrebbero essere ospitati già dalla prossima manovra del nuovo governo che vorrebbe riordinare i bonus edilizi, lasciando spazio a una detrazione più contenuta (del 60-70%) al posto del 110%, garantita però a lungo termine, e diversificando il beneficio in base al reddito del beneficiario e al tipo di immobile (prima o seconda casa). Sempre nel rispetto dei cantieri già avviati in base alle regole in vigore.

Intanto il 2022 si avvia alla chiusura dopo una serie infinita di arresti e ripartenze: soprattutto le norme sulla cessione dei crediti sono state oggetto di modifiche continue e questo ha condizionato, in negativo, il mercato.

Committenti, imprese e professionisti si sono spesso trovati a dover gestire il blocco di molti cantieri per motivi indipendenti dalla loro volontà. «Visti gli stop avuti per la cessione del credito – spiegano allora dall’Ance – non sarebbe sbagliato pensare ad una proroga di sei mesi rispetto alle scadenze previste». In questo modo, il calendario arriverebbe a giugno 2024 per i condomìni e a giugno 2023 per case unifamiliari e immobili indipendenti con accesso autonomo. Detto questo – aggiungono – «è naturale poi pensare ad una nuova modulazione, accompagnata da ulteriori forme di sostegno o finanziamento». E questo sarà il cuore del lavoro delle prossime settimane. Un lavoro che sarà «supportato da continui studi e approfondimenti sull’impatto dei bonus sull’economia, nell’ottica di garantire la copertura finanziaria e quindi la sostenibilità economica delle misure».