Accusata di maltrattamenti ai bimbi, maestra di Corleone assolta perché “il fatto non sussiste”

Una maestra d’asilo di Corleone è stata assolta perché “il fatto non sussiste” dall’accusa di maltrattamenti ai propri alunni che sarebbero avvenuti durante le ore di lezione. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Appello che hanno ribaltato la sentenza di primo grado.

A. I., 59 anni, difesa l’avvocato Giuseppe Oddo, dunque non avrebbe maltrattato i bambini come recita la sentenza di assoluzione formulata dalla quarta sezione penale. In primo grado la maestra aveva ricevuto una condanna a 10 mesi, contro i tre anni e sei mesi chiesti dalla Procura di Termini Imerese.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, nel processo di secondo grado la difesa è riuscita a ricostruire, grazie a un perito di parte, le ore di video-registrazioni dei quasi due mesi di intercettazione. Così i giudici si sono resi conto di quanto sarebbe accaduto nelle aule dell’asilo.

Secondo quanto ricostruito, durante un gioco libero, la maestra era intervenuta con qualche buffetto per dirimere spesso litigi tra i bambini. Anche il Gip non aveva convalidato l’arresto in flagranza per insufficienza di risultanze investigative. Anche alcuni genitori presero le difese dell’insegnante.

La denuncia era partita dalla madre di un piccolo alunno che aveva parlato di schiaffi alla nuca e di rimproveri pesanti. I Carabinieri piazzarono alcune telecamere nelle aule. Ora arriva la decisione in Appello secondo cui la maestra non avrebbe mai usato violenza nei confronti dei bambini.