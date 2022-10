Fa il bagno al mare e si accascia per un malore, tragedia a Cefalù

Tragedia in provincia di Palermo dove un uomo è annegato dopo un malore avvenuto mentre stava nuotando in mare.

Un turista tedesco di 67 anni è morto oggi a Cefalù. Willi Rolf Ebers, questo il nome della vittima, secondo quanto ricostruito, si è sentito male mentre stava nuotando in mare.

L’uomo è stato soccorso e portato a riva da alcuni bagnanti. Poi sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza esito. Per il turista non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno praticato per circa mezzora le pratiche di rianimazione.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto successo. La salma è stata restituita alla moglie che ha assistito alla scena.