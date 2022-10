Ruba in azienda di Villabate, Carabinieri di Misilmeri lo arrestano con mani nel sacco

Scattano due arresti in provincia di Palermo da parte dei carabinieri nei confronti di due uomini sorpresi a commettere furti.

In particolare, i militari hanno fermato in flagranza di reato a Villabate un giovane di 26 anni sorpreso a rubare in un’azienda di surgelati. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane aveva prelevato dai mezzi parcheggiati circa 40 litri di carburante e decine di confezioni di tonno in scatola.

Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Misilmeri che sono entrati nei locali dell’azienda e hanno trovato il malvivente che è stato bloccato e arrestato.

A Palermo i militari hanno fermato inoltre un uomo di 35 anni che ha rubato caschi e oggetti trovati dentro i bauletti delle moto parcheggiate in via Pignatelli Aragona. Anche lui è stato sorpreso in flagranza mentre ha aperto uno dei porta oggetti degli scooter.