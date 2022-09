Dramma caro-bollette, olio d’oliva siciliano verso prezzo record di 10euro a bottiglia

I costi altissimi dell’energia elettrica rischiano di mandare al tracollo anche la campagna della raccolta delle olive e della produzione di olio siciliani, il cosiddetto oro verde. Sono raddoppiati, triplicati e in qualche caso anche quadruplicati i costi per produrre olio. Prezzi impazziti per cui si prevede un’annata molto critica per i produttori olivicoli che si somma alla già stimata produzione inferiore di almeno il 30 per cento a causa della siccità. L’allarme è lanciato da Coldiretti Sicilia.

L’allarme: verso 10 euro a bottiglia

“Se l’anno scorso il costo per la spremitura in alcune zone era di 12 centesimi al chilo quest’anno sarà almeno 16 e dov’era 16 i produttori pagheranno 20 centesimi al chilo”. Tutto questo si traduce in costi esorbitanti come sottolinea l’associazione degli agricoltori.

Si va dunque verso un prezzo record dell’olio siciliano 2022. “Insieme al vetro e in generale a tutto il packaging e ai trasporti, una bottiglia di olio all’agricoltore costerà almeno 10 euro, ma di fatto non si sa ancora quale sia il livello del prezzo”, dice coldiretti.

“L’olio extravergine siciliano – sottolinea ancora Coldiretti Sicilia – rappresenta una delle produzioni più importanti che si estende su circa 160.000 ettari con una frammentazione aziendale media di un ettaro e per questo bisogna agire immediatamente con interventi adeguati che supportino gli imprenditori”.

A fronte dei rincari secondo l’associazione degli agricoltori, “il rischio – dicono ancora da coldiretti – è che i consumatori acquistino dei prodotti di scarsa qualità a pochi euro che minano la salute perché la qualità è la prima caratteristica che deve avere questo alimento alla base della dieta”.