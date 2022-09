Telelaser e autovelox spietati a Palermo, decine di multe e patenti ritirate

La Polizia Municipale di Palermo, questa settimana, nell’ambito dei controlli ispettivi messi in atto per ridurre il numero d’incidenti stradali, ha intensificato i servizi di controllo della velocità con autovelox e telelaser sugli assi stradali che portano verso Mondello, sia lungo il viale Regina Margherita di Savoia, a discesa di Mondello, sia nel lungomare Cristoforo Colombo, spesso teatro di gravi sinistri.

A seguito dei controlli, undici automobilisti hanno subito il ritiro della patente immediato poiché

superavano di oltre 40 Km/h il limite di 50 vigente sul viale; ai contravventori è stata comminata una sanzione pecuniaria di 543 euro. La patente è stata loro sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi e saranno loro decurtati 6 punti. Un conducente superava di oltre 60 Km/h il limite: per lui il periodo di sospensione salirà a sei mesi, la decurtazione a 10 punti e la sanzione pecuniaria a 845 euro. Altri 32 guidatori sono stati sanzionati per aver superato il limite di velocità sino a 40 Km/h più del lecito, subendo una sanzione pecuniaria di 143 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente.

L’azione di controllo degli agenti della Polizia Municipale allo scopo d’indurre comportamenti virtuosi e velocità moderate alla guida è stata intensificata anche in orario serale e notturno lungo il viale Regione Siciliana, uno tra i più importanti assi stradali della città. Ieri sera, durante un servizio di controllo, nel tratto successivo al box autovelox di via E. Basile, in direzione Trapani, già prima di mezzanotte sono stati multati più di 120 automobilisti che viaggiavano ad alte velocità.