Grave incidente auto-moto a Misilmeri, due persone coinvolte

Drammatico incidente stradale questa mattina a Misilmeri lungo la Strada statale 121 Palermo-Agrigento.

Schianto auto-moto a Misilmeri

Un’automobile si è schiantata violentemente con una moto. Due le persone il sella al veicolo a due ruote che hanno avuto la peggio volando dal mezzo.

I due sono rimasti feriti. Il 118 li ha trasportati d’urgenza all’ospedale più vicino. Indagano i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

L’incidente si è verificato attorno alle alle 6,30 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno effettuato un lavoro di supporto ai carabinieri, impegnati nei rilievi.

La morte di un 14enne

Un altro tragico incidente stradale due notti fa. Un giovane di 14 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale causato da un pirata della strada. La Polizia si è messa sulle tracce del responsabile.

Il drammatico schianto si è verificato in via Algeri, nella zona nord di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli agenti di polizia, un’auto avrebbe travolto uno scooter, a bordo del quale c’erano due giovani, che sono stato sbalzati dalla sella. Uno di loro, un 14enne è morto in ospedale subito dopo il ricovero. L’altro ragazzo è ricoverato in gravi condizioni.

Il pirata della strada è scappato dopo l’impatto. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia municipale e delle Volanti della Polizia di Stato, che sono alla ricerca della persona fuggita.

Mortale sulla SS113

Il giorno precedente un altro incidente mortale si è verificato sulla SS113. Una persona ha perso la vita nello scontro tra due automobili. A scontrarsi una Fiat e una Citroen per cause in corso d’accertamento, il conducente della prima vettura è morto in seguito alle ferite riportate, ferite due donne che viaggiavano sull’altra auto.