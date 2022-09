Schianto frontale a Monreale, due feriti sulla SS186

Violento schianto a Monreale questa mattina lungo la SS186 tra Monreale e Pioppo. Per cause ancora da accertare, due automobili, una Ford Fiesta e una Opel Corsa si sono scontrate frontalmente lungo l’arteria che congiunge Monreale con la frazione di Pioppo nei pressi di Piano Tavernella.

Necessario l’intervento del 118

I due occupanti, un giovane, che si trovava a bordo della Opel, e un uomo, a bordo della Ford, sono rimasti feriti per fortuna non in modo serio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso i due autisti delle vetture, sono arrivati anche i Carabinieri per i rilievi di rito. Sul posto anche la ditta di soccorso stradale Giurintano per la rimozione delle macchine incidentate e i tecnici dell’Anas per il ripristino e la messa in sicurezza della sede stradale.

Due persone ferite a Misilmeri

Un altro drammatico incidente stradale è avvenuto questa mattina a Misilmeri lungo la Strada statale 121 Palermo-Agrigento. Un’automobile si è schiantata violentemente con una moto. Due le persone il sella al veicolo a due ruote che hanno avuto la peggio volando dal mezzo.

I due sono rimasti feriti. Il 118 li ha trasportati d’urgenza all’ospedale più vicino. Indagano i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’incidente si è verificato attorno alle 6,30 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno effettuato un lavoro di supporto ai carabinieri, impegnati nei rilievi.ate, ferite due donne che viaggiavano sull’altra auto.