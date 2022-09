Bomba d’acqua tra Palermo e Trapani, Palermo-Sciacca allagata, autoarticolato si ribalta VIDEO

Bombe d’acqua e allagamenti in Sicilia occidentale. Sono numerose le strade allagate e impraticabili a causa delle fortissime piogge che si stanno abbattendo in provincia di Trapani e Palermo.

La Palermo-Sciacca tra Roccamena, Poggioreale e Santa Margherita Belice è stata invasa dall’acqua in seguito ad un importante temporale. I testimoni raccontano di slavine di acqua e fango sulla sede stradale.

Un pullman si è ribaltato vicino lo svincolo tra Contessa Entellina e Santa Margherita di Belìce. Le notizie sono ancora frammentarie. Stanno intervenendo le ambulanze per soccorrere i feriti. “Ho assistito a scene terribili – racconta un automobilista testimone di quanto è avvenuto. – Ho visto il mezzo trascinato via. Non mi sono potuto fermare per non essere trascinato dall’acqua. E’ caduta giù tantissima acqua, Vi prego non vi avventurate e impossibile percorrere la statale. Invito tutti a non mettersi in viaggio”.

Intensa anche l’attività elettrica nelle due province coinvolte dal maltempo. Un mattinata una tromba d’aria si era abbattuta nel Trapanese, ci sono stati danni a Triscina di Selinunte. La tromba d’aria è partita dal mare, poi si è avvicinata alla terraferma provocando non pochi danni e disagi.

Un tutto il palermitano e nel Trapanese è allerta meteo arancione. Il livello è di pre-allerta. Si prevedono forti temporali e grandinate oltre a vento forte di scirocco. Per la giornata di domani l’allerta è di colore giallo.