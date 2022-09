La bolletta della luce aumenta ancora, +59%, verso “dramma economico e sociale”

Gli aumenti delle tariffe della luce disposti ieri da Arera rappresentano un “massacro” per utenti e imprese e portano nel 2022 ad una stangata da +662 euro a famiglia su base annua. Lo afferma il Codacons, commentando gli aggiornamenti trimestrali delle tariffe.

La comunicazione di Arera che taglia il fiato

La bolletta dell’elettricità sale del 59% nel quarto trimestre. L’incremento è calcolato su una “famiglia tipo”, ossia con consumi medi di 2.700 kilowattora all’anno, per la quale, in questo modo, la spesa per la luce da gennaio a dicembre cresce a 1.322 euro, più del doppio dei 632 euro del 2021. Lo ha comunicato l’Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia, precisando di essere riuscita a limitare i danni “con un intervento straordinario”, senza il quale i rincari sarebbero stati nell’ordine del 100 per cento. L’aumento delle tariffe riguarda solo gli utenti in tutela, ossia poco più di 7 milioni di clienti, e non quelli del libero mercato.

Dal 2020 ad oggi spesa media a + 780 euro

Alla luce dei nuovi dati, e considerato il numero di utenze domestiche del mercato tutelato, la spesa delle famiglie per l’energia elettrica è salita nel 2022 per complessivi 8,1 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, come analizza il Codacons. Nel confronto con il 2020 emerge come in soli due anni la bolletta media della luce sia salita del +144%, passando dai 542 euro a famiglia del 2020 ai 1.322 euro del 2022, con una maggiore spesa pari a + 780 euro e nucleo.

Famiglie sempre più povere

Francesco Tanasi docente dell’Università San Raffaele Roma spiega che “L’emergenza energia rappresenta uno tsunami senza precedenti che avrà effetti sulla nostra economia peggiori sia della crisi del 2008, sia della pandemia Covid. L’impennata delle bollette porterà ad una ulteriore crescita dei prezzi al consumo con le famiglie che, sempre più impoverite, saranno costrette a tagliare i consumi; negozi e imprese, non potendo sostenere costi energetici abnormi e riduzione delle vendite, andranno incontro alla chiusura, lasciando a casa migliaia di lavoratori. Un dramma economico e sociale che il nuovo Governo deve a tutti i costi evitare, correggendo gli errori del passato ed imponendo il price cap ai prezzi dell’energia”.